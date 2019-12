Pater Bernhard Leisenheimer verlässt das Kloster Lage. Foto: Hans Schmutte

Rieste. Am vergangenen Sonntag wurde Pater Bernhard Leisenheimer in der überfüllten Klosterkapelle zu Lage mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet. Ganz freiwillig verlässt er das Kloster Lage in Rieste nicht. Zwei Gründe zwingen ihn, den Ort, an dem er 20 Jahre lang gewirkt hat, zu verlassen, der fortschreitende Verlust seines Augenlichts und die im kommenden Jahr geplante Schließung des Klosters.