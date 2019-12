Bersenbrück. Die Wirtschaft brummt in der Samtgemeinde Bersenbrück. Das merken auch die Kommunen: Anfang Dezember hatten sie mehr Gewerbesteuer kassiert, als im ganzen Jahr eingeplant war.

Ullam blanditiis eius sit sed est. Et sint rerum tempora sit et inventore iusto et. Totam error dolores est quia dolorem labore. Quibusdam aut autem voluptatem aspernatur aut.