Sussumer Steineplateau eröffnet Fenster in die Erdgeschichte CC-Editor öffnen

Bei der Kartierung: Tobias Fischer (von links), Theo Schulte, Franz- Josef Schmied und Theo Meyer. Foto: Georg Geers

Eggermühlen. Ein Schaufenster in die Geologie und Erdgeschichte hat der Heimat- und Verkehrsverein Eggermühlen am höchstgelegenen Punkt in der Gemeinde geschaffen. Auf einer etwa 100 Quadratmeter großen Plattform, dem Sussumer Steinplateau, haben die Heimatfreunde große unterschiedliche Findlinge aus der Region zusammengetragen.