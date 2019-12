Alfhausen. Die politischen Gesprächskreise der Volkshochschule Osnabrück und Bersenbrück haben sich zu einem gemeinsamen vorweihnachtlichen Treffen bei ihrem Dozenten Zeljko Dragic in Alfhausen-Heeke eingefunden und rege das Weltgeschehen diskutiert.

Unter der Fragestellung „Und was geht uns das an?“ erörterten die beiden offenen Gesprächskreise aus aktuellen Anlässen Hintergründe politischer Ereignisse und Entwicklungen, schreibt die VHS in einer Pressemitteilung. Ein Aspekt, der an diesem Nachmittag wiederholt aufgebracht worden sei, sei die Darstellung in den Medien gewesen. Der Schriftsteller Peter Handke werde seit Jahren wegen seiner pro-serbischen Haltung und insbesondere seiner Grabrede für den wegen Kriegsverbrechen angeklagten, ehemaligen Präsidenten Serbiens, Slobodan Miloševi, von den Medien hart angegangen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Vergabe des Literatur-Nobelpreises an ihn habe diese Debatte neu angeheizt. „Wer hat denn überhaupt schon einmal etwas von Handke gelesen?“, wird Historiker und Politologe Dragic zitiert.

Wie soll man mit Peter Handke umgehen?

Ein paar Teilnehmer hätten, aber die hätten mit seiner Literatur nicht viel anzufangen gewusst. Die Kontroverse hatten sie laut Mitteilung jedoch im Blick und seien sich einig gewesen, dass das literarische Werk im Vordergrund stehen solle und man einem Schriftsteller auch umstrittene politische Haltungen zubilligen könne.

Dragic habe teils locker, teils resolut moderiert und habe das Gespräch weiter über die Hintergründe des Jugoslawienkrieges bis hin zur Rolle der Großmächte auch in anderen Konflikten gelenkt, wie etwa in der Ukraine. Man habe engagiert, eindringlich und mit Respekt vor der Meinung des Anderen debatiert – von der historisch begründeten Angst Polens vor Russland über mangelnde Rechte russischstämmiger Einwohner des Baltikums und die russische Annexion der Krim.

Buch über Klimawandel vorgestellt

Auch das Thema Klimawandel wurde besprochen. Unter den Kursteilnehmern fand sich in Eckart John ein Experte, den Dragic eingeladen hatte, sein aktuelles Buch „Björn und der Klimawandel“ vorzustellen. Darin bereitet der ehemalige Hausarzt aus Ibbenbüren das Thema wissenschaftlich fundiert für Laien auf: Seine Titelfigur ist ein Junge, der die Grundlagen des Klimawandels mit seinen Eltern diskutiert.

Die Kurse sollen im kommenden Jahr wieder stattfinden. Die Teilnahme ist gebührenfrei.