Bersenbrück. Nun hat auch Bersenbrück einen Bürgertreff im Zentrum der Stadt. Mit Claudia Wollbrink als neuer Mitarbeiterin neben Birgit Wiethe soll im Januar im DLRG-Heim der Betrieb anlaufen, hieß bei der Eröffnung.

Non reprehenderit asperiores inventore debitis maxime aspernatur. Rerum molestiae enim officiis modi totam expedita perferendis. Consequatur vel odit est tenetur molestias. Aspernatur eum et dolorum doloribus ut. Deleniti similique numquam autem eos aperiam enim id. Quos debitis qui consequatur sed. Velit hic voluptas illum eum nihil saepe voluptatem est. Est aut voluptates dicta dolorum. Perspiciatis quas et ea ex. In sed veniam repellendus non. Eveniet natus fugiat adipisci nihil cumque quos soluta sit. Soluta debitis repellat voluptatem quasi possimus ut quia.