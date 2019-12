E-Bike während der Abendmesse in Bersenbrück gestohlen CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht ein E-Bike, das während der Abendmesse vor der Kirche St. Vincentius in Bersenbrück gestohlen wurde. Symbolfoto: Michael Gründel

Bersenbrück. Während der Abendmesse am Samstag in St. Vincentius stahl ein Unbekannter ein E-Bike, das in der Nähe der Kirche abgestellt war.