Bersenbrück. Eine überwältigende Resonanz mit nie erwarteten 200 Besuchern fand das erste Stallsingen der St.-Vincentius-Gemeinde Bersenbrück auf dem Hof Dobbelhoff in Bokel.

Die Open-Air-Veranstaltung fand bei guten äußeren Witterungsbedingungen am frühen Abend statt. „Wenn man etwas für Familien anbietet, wird es heutzutage gerne angenommen“, kommentierte Pfarrer Jan Wilhelm Witte das positive Echo, insbesondere weil viele junge Familien mit ihren Kindern gekommen waren.

Zu Beginn hatte Anna Weissbeck vom Pfarrgemeinderat die Gäste willkommen geheißen. Unter musikalischer Begleitung von Matthias Lohbeck wurden viele bekannte Weihnachtslieder angestimmt.

Vor und nach den Liedern ließen es sich natürlich die Kinder nicht nehmen immer wieder die ebenfalls anwesenden Kühe zu füttern oder gar zu streicheln. Die Kühe hatten sich am Anfang noch interessiert, was sich da vor ihnen abspielte, zogen sich dann immer mehr in die dunklen Ecke des Stalles zurück.

Der Pfarrgemeinderat spendierte heiße und kalte Getränke für Kinder und Erwachsene, Gebäck und Grillwürstchen gegen eine Spende für den guten Zweck. So konnten viele den Abend gemütlich ausklingen lassen und sich auf Weihnachten einstimmen.