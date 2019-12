Bürgermeisterkandidat Klaus Menke gibt Unterschriften in Bersenbrück ab CC-Editor öffnen

Schwer zu schleppen hatte Klaus Menke (Mitte) als er die mehr als 800 Unterstützungsunterschriften im Rathaus der Samtgemeinde Bersenbrück abgab. Zur symbolischen Unterstützung waren (von links) Michael Lange, Dirk Raming, Manfred Krusche und Günther Voskamp mitgekommen. Foto: Mirko Nordmann

Bersenbrück. Noch bis Montag, 23. Dezember 2019, um 18 Uhr können Kurzentschlossene bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Samtgemeinde Bersenbrück ihren Hut in den Ring werfen. Dazu müssen sie allerdings mindestens 180 unterschriebene Wahlvorschläge beim Wahlleiter Andreas Güttler einreichen. Diese formale Hürde hat Klaus Menke bereits erfolgreich genommen: Am Donnerstagmittag gab er mehr als 800 Unterschriften im Rathaus ab.