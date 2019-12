Bersenbrück. Zum ersten Mal brachte der Lions Club Bersenbrück-Hasetal die Knusperhäuschen-Aktion nach Bersenbrück.

Entstanden ist sie in der Bäckerei Justus in Bramsche. Einmal im Jahr kommen dort bis zu 160 Kinder zusammen, backen Knusperhäuschen mit ihren Eltern und Großeltern. Justus-Geschäftsführer Jörg Barowski brachte die Aktion mit Unterstützung einiger seiner Kollegen aus dem Lions Club nun zum ersten Mal in die Grundschule Bersenbrück.

Fast 100 Kinder nahmen mit Mutter, Vater oder Großeltern teil, setzten eifrig vorgebackene Lebkuchenteile mit Zuckerguss zu Häusern zusammen und verzierten sie mit Süßigkeiten. Mitglieder des Lions Club unterstützten überall dort, wo eine helfende Hand benötigt wurde.

Zweimal im Jahr starte der Lions Club Bersenbrück-Hasetal Benefizaktionen, erklärt dazu sein Präsident Christoph Riecken. Der Erlös der Knusperhäuschen-Aktion geht an den Förderverein der Grundschule Bersenbrück, der das Geld für Spiel- und Sportgeräte für die Pausen und den Unterricht verwenden will. Für Förderverein und Grundschule dankte Schulleiterin Katja Rauf den Lions, das Geld werde eine sinnvolle Verwendung finden sagte sie.