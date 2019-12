Rieste. Die Gemeinde Rieste bekommt künftig von der Samtgemeinde mehr Geld für die Einrichtung von Kindergärten. Einer entsprechenden Vereinbarung stimmte der Gemeinderat zu. Darüber hinaus gab es in der letzten Sitzung in diesem Jahr einen umfangreichen Bericht des Bürgermeisters Sebastian Hüdepohl.

