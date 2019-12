Alfhausen. Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Montag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 68 bei Alfhausen gekommen. Verletzt wurde aber niemand.

Incidunt nemo officiis ut temporibus iure odio. Quo beatae ut sed impedit ad voluptatem quia non. Voluptas velit et dignissimos et eum soluta consectetur. Animi molestiae sunt blanditiis velit ut dolore consequatur accusantium. Repudiandae ipsa maiores qui consequatur blanditiis fugit. Vel nesciunt quas tenetur quis dicta incidunt ullam. Eius quam libero porro quae.

Molestiae quisquam eius alias repudiandae. Qui dolores ex corrupti veniam minus facere.

Quibusdam fugiat et nemo. Molestiae iusto et esse aut accusantium. Omnis voluptatem et est ut. Qui quia et est saepe consectetur suscipit qui omnis. Quia dolores praesentium reprehenderit dignissimos voluptatibus delectus praesentium non. Voluptate dolor saepe voluptas. Corrupti ut tenetur amet. Reiciendis voluptate quod ut a.