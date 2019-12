Ankum. Zum 15. Mal erfolgte jetzt die Siegerehrung der Sportler der Laufserie Sparkassen Cup und Staas-Junior-Cup. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SV Quitt Ankum fand die Veranstaltung in der Aula der Ankumer Grundschule statt.

Beide Laufserien begeistern weiterhin die Läufer. 3663 Sportler, 227 mehr als im Vorjahr, sind 2019 auf den Strecken an den Start gegangen. Dankesworte gab es vom Cheforganisator Franz-Josef Dirkes für die Vereine und Lauftreffs, die die Wertungsläufe für die beiden Laufserien ausgerichtet hatten. Auch der Dank an die Kreissparkasse Bersenbrück und die Familie Staas für die Förderung sowie an die weiteren Sponsoren fehlte nicht. „Ohne das Engagement von Sabine Staas würde es den Staas-Junior-Cup für die jüngsten Läufer nicht geben“, betonte Dirkes.



Laufen liegt weiterhin im Trend. Das Teilnehmerfeld ist im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Insgesamt starteten 776 junge Läufer (Vorjahr 723) beim Staas-Junior-Cup. Geehrt wurden die Altersklassensieger bei den Schülern der Plätze eins bis fünf. Diese nahmen ihre Auszeichnungen strahlend entgegen, die durch Daniela Lünnemann und den Vorsitzenden Ansgar Saft vom SV Quitt Ankum überreicht wurden. Strahlen auch beim SV Grafeld, der Laufgruppe „Wo ist Thorben?“ und des SV Quitt Ankum: Als Erstplatzierte in der Vereinswertung erhielten sie Präsentkörbe.

Wanderpokal für Wiebke Krone

Weitere Preise wurden bei der Siegerehrung der Gesamtsieger beim Sparkassen Cup bei den Damen verteilt. Für die Platzierungen eins bis acht gab es Urkunden, Sachpreise und einen Blumenstrauß. Wiebke Krone vom Tri Team Osnabrück nahm als Erstplatzierte wie im vergangenen Jahr zusätzlich den Wanderpokal der Kreissparkasse Bersenbrück in Empfang, der durch Lars Pfeilsticker von der Kreissparkasse Bersenbrück und Bürgermeister Detert Brummer-Bange überreicht wurde. Katja Bielefeld von den Bramscher Rumläufern und Silvia Bultmann vom OSC Damme belegten die Plätze zwei und drei.

Analog zu dem Verfahren bei den Damen ging es in der Wertung der Gesamtsieger bei den Herren weiter. Auch hier erhielten die Platzierungen eins bis acht Urkunden und Sachpreise. Und für den besten Läufer gab es den Wanderpokal der Kreissparkasse Bersenbrück. Abdelmajeed Abdalla von der Laufgruppe „Jede Oma zählt“, hatte sich gegen Elmar Remus von den Bramscher Rumläufern und Andreas Bröring von „ultraSports“ durchsetzen können.

Altersklassenwertung bis 70+

Zudem gab es Siegerehrungen in den verschiedenen Altersklassen, die Lars Pfeilsticker und Detert Brumme-Bange durchführten. Somit freuten sich zahlreiche weitere Teilnehmer über eine Urkunde.

Beeindruckend waren in diesem Jahr die Teilnehmerzahlen: 1821 (Vorjahr 1689) Läufer haben am Sparkassencup 2019 insgesamt teilgenommen, davon haben wie im Vorjahr 17 die maximale Punktzahl von 350 Punkten erreicht. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern reichte die Altersklassenwertung übrigens bis zur Kategorie 70+, die an den Start gegangen waren.

In der Mannschaftswertung siegte das Team der Bramscher Rumläufer 1 (350 Punkte) vor dem VfL Löningen 1 (343 Punkte), dem Team der Lauffreunde Bippen-Merzen (338 Punkte), dem Quakenbrücker SC 99 (328 Punkte) und dem TuS Bersenbrück (324 Punkte).

Der im Jahre 2017 mit 22 Läufern ins Leben gerufene Sparkassen Cup 100ter-Club hat im Jahre 2019 mit sieben Sportlern (Vorjahr acht) Zuwachs bekommen. Die 100-Marke an Wertungsläufen überschritten Agnes Gieske (TuS Neuenkirchen), Helmut Imwalle (TuS Bersenbrück), Andreas Niemeyer (Spvg. Fürstenau), Martin Portala (Quakenbrücker SC 99) mit je 105 Läufen, Wolf-Dieter Daniel (SV Eintracht Neuenkirchen) mit 103 Läufen, Eugen Tepe (SV Kettenkamp) mit 102 Läufen und Harald Nehls (TuS Bersenbrück) mit 100 Läufen. Sie bekamen als Anerkennung für ihre Leistungen ein Duschhandtuch mit dem gestickten Logo „Sparkassen Cup 100ter Club“.

Am 14. März 2020 geht's wieder los

In den „Sechser“ Club beim Staas-Junior-Cup hatten es in diesem Jahr 29 (Vorjahr 36) Schüler geschafft. Diese hatten an allen sechs Wertungsläufen des Staas-Junior-Cup teilgenommen und erhielten dafür ein Spezial Staas-Junior-Cup Funktions T-Shirt. Außerdem nahmen sie an einer Auslosung von Familieneintrittskarten in den Heidepark Soltau mit Taschengeld teil. Die beiden Familieneintrittskarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder gingen an Josefine Schröer und Sienna Jansen, beide SV Grafeld.

Bei den Erwachsenen gibt es die Wertung im „Zwölfer-Club“ . 21 (Vorjahr 20) Sparkassen Cup Dauerläufer waren bei allen Wertungsläufen dabei und erhielten dafür ein „Spezial“ Sparkassen Cup Lauf Cap. Unter den 21 Dauerläufern wurde ein Aufenthalt im Inselhotel Vierjahreszeiten auf Norderney mit zwei Übernachtungen für zwei Personen verlost. Auf dieses Wochenende im nächsten Jahr kann sich Alexander Thiering, TV Groß Mimmelage, freuen.

Den Ehrungen folgten weitere Dankesworte an die Sponsoren, das DRK, Niko Gerritsen, der bei zahlreichen Läufen seinen Start- und Zielbogen zur Verfügung stellte, und Bernd Buchwald, der das Internetportal laufen-os.de betreut sowie an Daniela Lünnemann und Julia Krömer vom SV Quitt Ankum für die Organisation der Abschlussveranstaltung mit Freundschaftslauf und Siegerehrung.

Die Laufserie 2020 geht mit dem ersten Wertungslauf des Sparkassen Cup am 14. März in Bersenbrück los. Die Online-Sammelanmeldung ist bis zum 1. März 2020 auf der Homepage www.laufen-os.de frei geschaltet.