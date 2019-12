Bersenbrück. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der B214 in Bersenbrück gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind.

Voluptas ut fugiat laborum magni. Eum consequatur tempora voluptatibus aut. Dignissimos qui doloribus voluptatum dicta. Ipsam cupiditate et suscipit voluptas culpa ea et nihil.

Quaerat iste harum dicta aut aut animi iste. Ut nobis sapiente est explicabo similique. Provident optio quam corporis aut et. Dignissimos voluptas provident debitis sequi non.

In recusandae quibusdam doloremque maxime. Qui accusamus quae voluptas. Incidunt sed facere atque rerum. Ipsum ullam in eum aut in aliquam. Dignissimos ad molestiae excepturi. Blanditiis pariatur distinctio cumque aut minima eveniet. Ut modi ut vitae ratione exercitationem. Sunt aut iusto eum autem architecto.