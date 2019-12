Bersenbrück. Für den Mai plant Franz Brinkmann aus Bersenbrück seine nächste Studienreise. Sie soll nach Griechenland führen. Besucht werden der Peloponnes, Thessalien und Athen.

Die Reise ist als kombinierte Flug- und Busreise vorgesehen. Der Bus startet am Dienstag,5. Mai in Bersenbrück und fährt den italienischen Hafen Ancona an. Von dort setzt er mit der Fähre in einer 24-stündigen Fahrt nach Patras über.

Die Flugreisenden starten am Freitag, 8. Mai in Bersenbrück zum Flughafen Düsseldorf und fliegen Athen mit Zwischenlandung in München an. Dort vereinen sie sich mit den Busreisenden und fahren nach Vrachati auf der Halbinsel Peloponnes. Am Samstag besucht die Reisegruppe das antike Olympia, Stätte der Olympischen Spiele mit Stadion und Tempeln. Außerdem kehrt sie auf einem Weingut ein.

Am Sonntag geht es weiter in mittelgriechische Bergland von Thessalien, wo die Gruppe sich in Larissa einquartiert. Andertags besichtigt sie zwei Meteora-Klöster, Unesco-Weltkulturerbe, die über den Bergen zu schweben scheinen. Durch das Thessalia-Tal geht es weiter nach Nea Makri in der Nähe Athens, das für vier Tage Station wird.

Am Dienstag steht die Erkundung Athens auf dem Programm mitsamt der Akropolis und ihren antiken Bauten wie Parthenon und Nike-Tempel. Nach einer Freizeit in der Altstadt klingt der Tag am Kap Sounion aus, mit seinem atemberaubenden Blick übers Meer.

Am Mittwoch geht es nach Korinth, in der Antike eine bedeutende Handelsmetropole, die an der gleichnamigen Landenge liegt. Außerdem wird das byzantinische Kloster Daphni angesteuert.

Der Donnerstag steht für eigene Unternehmungen in Nea Makri und Athen zur Verfügung. Am Freitag, 15. Mai trennen sich Flug- und Busreisende wieder. Der Rückflug führt über Wien nach Düsseldorf. Der Reisebus erreicht Bersenbrück am Sonntag.

Ein Reiseprospekt liegt in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Bersenbrück und in einigen Bersenbrücker Geschäften aus. Weitere Informationen gibt es bei Reiseleiter Franz Brinkmann unter Telefon 05439 2400 oder per Email unter frbrinkmann@gmx.de