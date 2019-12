Ankum/Bersenbrück. Fünf Bahnen, Edelstahlbecken, Planschbecken für Kinder, ganztägig geöffnet: Einstimmig machte der Bersenbrücker Samtgemeinderat am Donnerstagabend den Weg frei zum Bau eines neuen Hallenbades in Ankum.

