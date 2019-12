Ankum/Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück verdoppelt ihren Zuschuss zum Bau von Kindergärten und Krippen. Zusätzliches Geld könnte aus einem Strukturfonds fließen, den die Samtgemeinde auflegen soll.

