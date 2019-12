Gehrde. Das war für die Mitglieder des DRK-Kreisverbandes Osnabrück-Nord eine der wichtigsten Mitteilungen auf der Kreisversammlung in in Gehrde: Kreisgeschäftsführer Herbert van Loh erklärte, dass sich der Verband nach finanziellen Schwierigkeiten in den letzten Jahren wieder in sicherem Fahrwasser befinde.

Präsident Bernd Heinemann dankte allen, die zu dieser Gesundung des Verbandes beitrugen, nicht zuletzt auch dem Geschäftsführer. Man könne wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Laut Tätigkeitsbericht des Präsidiums sammelt der Kreisverband Altkleider in 32 Container, die überall im Osnabrücker Nordland aufgestellt sind. 2017 seien 62,59 Tonnen Altkleider eingesammelt worden, 2018 waren es 76,71 Tonnen und bis zum 10. Oktober 2019 bereits 60,70 Tonnen.

Christa Dieckmann begleitete 2018 zwei vom DRK angebotene Reisen.Der Blutspendedienst kam 2017 auf 8248 Blutspenden, 2018 waren es 8119. In der Erste-Hilfe-Ausbildung fanden 2017 48 Kurse mit 691 Teilnehmern statt, 2018 waren es 75 Kurse mit 1057 Teilnehmern. Beim DRK-Hausnotruf bestehe noch Nachholbedarf.

Dem Kreisverband gehören 3610 Mitglieder in 16 Ortsvereinen an. Alfs Freiwlllige helfen sie bei Blutspendeaktionen, organisieren Seniorennachmittage und Besuchsdienste, das Präsidium dankte für das Engagement. Der DRK-Ortsverein Quakenbrück bietet regelmäßig ein Schulfrühstück in der Hasetal-Schule an, in der Geschäftsstelle gibt es monatlich ein Frühstück für Bedürftige und Erwerbslose. Auch die Ortsvereine Menslage und Vörden bieten ein gesundes Frühstück in Schule und Kindergarten an.

Soziales Kaufhaus in Shop umbenannt

Das „Soziale Kaufhaus“ an der Alfhausener Straße in Ankum wurde in „DRK-Shop“ umbenannt und zog um an die Hauptstraße, Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Die beiden DRK-Heime in Ankum und Fürstenau sind gesichert, in Ankum standen Baumaßnahmen an, die Einweihung ist am 12. Januar 2020.

Kreisbereitschaftsleiter Lars Kreie berichtete über Einsätze im Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen, in der Versorgung von Verletzten bei Verkehrsunfällen und psychologische Nachbetreuung, in der Bereitstellung von Notunterkünften und Mahlzeiten, bei der Suche nach Verschütteten mit Spürhunden, bei der Unterstützung mobiler Blutspendezentren des DRK und bei der Suche nach Angehörigen nach Kriegen und Katastrophen.

Anzeige Anzeige

Die Versammlung genehmigte die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 und den Haushaltsplan 2020. Die Abschlussprüfung soll künftig der DRK-Landesverband übernehmen.

Breiten Raum nahm die Diskussion über eine Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Melle und eine mögliche Fusion ein. Die Versammlung beschloss, eine Planungsgruppe einzurichten wie in Melle, es müsse ergebnisoffen verhandelt werden. Der Antrag auf Fusion müsse bis zum 31. August vorliegen, um noch im gleichen Jahr wirksam zu werden, eine außerordentliche Kreisversammlung sei dann notwendig.

Präsidiumsmitglied Bernhard Biermann ging nach vielen Jahren in den Ruhestand. Ria Heßler, Ortsvorsitzende in Bersenbrück, wurde in das Präsidium gewählt, Biermann zum Ehrenmitglied des Kreisverbandes ernannt.

Ehrungen erhielten Herma Bültmann und Freya Nehrenhaus für über 50 Jahre im Ortsverein Gehrde, für mehr als 60 Jahre Adelgunde Hengehold vom Ortsverein Nortrup. Geehrt wurden zudem Bereitschaftsmitglieder, die insgesamt auf 105 Dienstjahre kommen: Dominik Jülich, Andreas Penquitt, Tobias Wessel und Sarah Winter (alle 5 Jahre), Sonja Jülich (15 Jahre), Uwe Rieck (20 Jahre), Lars Kreie und Peter Marx (beide 30 Jahre).

Ehrungen langjähriger Mitglieder waren Teil der Versammlung des DRK-Kreisverbandes Osnabrück-Nord. Von links: Gaby Sandbrink, Adelgunde Hengehold, Kreisgeschäftsführer Herbert van Loh, Herma Bültmann, Präsidenten Bernd Heinemann und Freya Nehrenhaus. Foto: Franz Buitmann