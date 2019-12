Polizei findet Mann nach Unfall in Quakenbrück in Waldstück CC-Editor öffnen

Die Polizei suchte den Mann zusammen mit der Feuerwehr. Symbolfoto: Gert Westdörp

Quakenbrück. In Quakenbrück ist ein Mann am Mittwochabend mit seinem Auto von der Dingklager Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Die Polizei vermutet, dass der 43-Jährige alkoholisiert war.