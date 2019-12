Können sich Loren Dibra (in Rot) und die Bersenbrücker in Uphusen durchsetzen? Foto: Reinhard Rehkamp/FuPa.net

Bersenbrück. Für den TuS Bersenbrück steht das letzte Oberliga-Spiel des Jahres unter guten Vorzeichen, denn noch nie hat die Mannschaft von Trainer Farhat Dahech in der jüngeren Vergangenheit gegen den Turnerbund Uphusen verloren. Das soll auch am Sonntag, 15. Dezember 2019, (14 Uhr) beim Nachholspiel im Achimer Ortsteil so bleiben.