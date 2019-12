In Bersenbrück und an drei weiteren Punkten im Nordkreis kamen Landwirte mit Konsmenten ins Gespräch. Foto: Horst Schwitalla

Altkreis Bersenbrück. Auch im Osnabrücker Nordkreis drehte die die Initiative „Land schafft Verbindung“ am Dienstag noch einmal richtig auf: An zwei Punkten in Fürstenau, in Ankum und in Bersenbrück verteilten Landwirte Äpfel, Zwiebeln und Kartoffeln aus regionaler Produktion an Passanten und versuchten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.