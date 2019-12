Bersenbrück . Die Augen von 99 Kindern waren voller Spannung auf die Geschenkpakete gerichtet, die sich auf der Bühne der Aula in der von-Ravensberg-Schule stapelten. Zum achten Mal führten die DAK-Gesundheit Bersenbrück und die Bersenbrücker Tafel, unterstützt von der Kolpingsfamilie Bersenbrück, die Aktion „Schneeflocke“ durch.

Die beiden Gruppen hatten die Bersenbrücker gebeten, als Paten Geschenke im Wert von 30 Euro für Kinder aus finanzschwachen Familien zu besorgen. Die Jungen und Mädchen konnten Wunschzettel ausfüllen und bei der Tafel abgeben, die dann von der DAK-Gesundheit an die Paten weiter gegeben wurden. Auf den Wunschzetteln fanden sich die unterschiedlichsten Wünsche, neben Süßigkeiten, Kuscheltieren, Barbies, Legosteinen oder einem Fahrrad, gab es auch schon mal den Wunsch nach Kleidung, Pampers, Socken oder auch Bettwäsche. Vielleicht haben Eltern aus praktischen Überlegungen heraus ein wenig mitgeholfen. Weitere Wünsche bezogen sich auf Bluetooth, Kopfhörer oder ferngesteuerte Autos. Preise wurden im Internet gesucht und mit aufgeschrieben.

Nikolaus wurde erwartet

Spannung kam auf, als der Bersenbrücker Nikolaus eintraf. Bevor er aber an das Verteilen der Geschenke gehen konnte, wurden einige Winter- und Weihnachtslieder gesungen, begleitet von Elke Heile mit dem Akkordeon.



Die Leiterin der Bersenbrücker Tafel, Hildegard Wurst, dankte allen Sponsoren, zu denen auch mehrere Firmen gehörten, für ihre Bereitschaft, die Aktion zu unterstützen, denn ohne sie könne sie gar nicht stattfinden. Ihr Dank richtete sich ferner an die DAK-Gesundheit, vertreten durch Nina Finke, und an die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel sowie an die Kolpingsfamilie Bersenbrück, die wieder für die Tischdekoration, für Gebäck und Getränke sorgte. Nicht zuletzt ging ihr Dank an den Schirmherrn, Bürgermeister Christian Klütsch. Dieser gab den Dank an alle an der Aktion Beteiligten zurück. Wenn man in die strahlenden Kinderaugen schaue, sei das der schönste Dank für alle mit der Aktion verbundenen Vorarbeiten. Bersenbrück sei eine offene Stadt für alle Nationen und Konfessionen. Eine derartige Aktion wie die „Schneeflocke“ stelle das nachhaltig unter Beweis.

Eine nicht leichte Aufgabe hatte dann der Nikolaus zu bewältigen. Beim Aufrufen der Namen aus aller Herren Länder war die Aussprache manchmal schwierig. Aber die Kinder kamen prompt, um ihre Geschenke abzuholen, ein Dankeschön war selbstverständlich.