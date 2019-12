Das Amtsgericht Bersenbrück verurteilte einen Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe. Symbolfoto: Sigrid Schüler

Bersenbrück. Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls hat sich am Donnerstag ein 45-Jähriger vor dem Schöffengericht in Bersenbrück verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, in der Zeit von Dezember 2014 bis Februar 2019 in mehr als 150 Fällen in Bersenbrück bei seinem ehemaligen Arbeitgeber ohne Erlaubnis Kupfer-Stanzabfälle an sich genommen zu haben, um diese auf eigene Rechnung an Dritte zu verkaufen.