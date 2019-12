Bersenbrück. Auch in Bersenbrück gab es am Samstagabend eines der angekündigten Mahnfeuer der Aktionsgemeinschaft „Land schafft Verbindung“. Auf einem Acker an der B 214 gegenüber der Auffahrt auf die B 68 war es weithin sichtbar. Zudem leuchteten Trecker den Platz aus. Weitere Mahnfeuer gab es im Altkreis in Badbergen und Voltlage.

