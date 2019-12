Ankum. Voller Eindrücke und mit unvergesslichen Erlebnissen im Gepäck sind 30 Neuntklässler der August-Benninghaus-Schule von ihrer Jahrgangsfahrt nach London zurückgekehrt.

Ordentliche Windböen sorgten während der Überfahrt über den Ärmelkanal vom Festland auf die britische Insel für ungewohntes Schaukeln an Bord; aufregend war aber auch die erste Konversation in der englischen Sprache auf der Fähre oder das Bezahlen in der fremden Währung Pfund.

Wohnen im Landkreis Osnabrück geradezu luxuriös

Spannend ging es weiter, als die Ankumer dann ihre Gastfamilien kennenlernten, bei denen sie für die nächsten drei Nächte untergebracht sein würden. Von deren Herzlichkeit und dem leckeren Essen, mit dem sie die Gäste versorgten, seien die Neuntklässler begeistert gewesen. Manch einem sei die Erkenntnis ins Bewusstsein gerückt, dass die eigenen Wohnverhältnisse im Landkreis Osnabrück im Vergleich zu den oftmals beengten Verhältnissen in Großbritannien durchaus als luxuriös bezeichnet werden könnten.

Am ersten Tag wurden direkt die Warner Brother Studios angesteuert, um in die Welt des Harry Potter einzutauchen. Kulissen, Requisiten und technische Raffinessen wurden bestaunt und ließen erahnen, dass die Filme mit viel Liebe zum Detail aufwändig hergestellt worden waren.

Eine dreieinhalbstündige Stadtrundfahrt machte die Jugendlichen mit den zentralen Stadtteilen und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vertraut. Am Folgetag ging es dann ins London Eye, das mit einer Höhe von 135 Metern das größte Riesenrad Europas ist und den Oberschülern eine überwältigende Aussicht auf die Stadt bescherte. Per Schiff ging es weiter über die Themse zur Besichtigung des Towers.

Schließlich standen am letzten Tag das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud auf dem Programm sowie „Shop until you drop“ (Einkaufen bis zum Umfallen) im Zentrum rund um den berühmten Treffpunkt Picadilly Circus.