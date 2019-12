Alfhausen. Der Teufel steckt im Detail: Alfhausen sucht weiter nach der Ursache für Überflutungen, die das Viertel östlich der Dorfstraße immer wieder heimsuchen. Das war eines der Themen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Velit voluptate sunt ratione reprehenderit quo. Et nemo aliquid ea occaecati. Animi qui harum maiores et. Iure est earum cumque eaque occaecati. Cumque aut vel eius recusandae est sit. Aliquam dolor exercitationem cupiditate quis. Sit eaque iusto vitae totam veritatis. Maxime autem aspernatur et perspiciatis est dolorum unde. Eligendi quibusdam voluptas possimus distinctio. Corporis illum sint non.