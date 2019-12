Gehrde/Menslage. Unterstützung für ein besseres Busangebot fordern Grünen-Kommunalpolitiker vom Landkreis Osnabrück nach einem Ortstermin in Gehrde und Menslage. Auch in Melle-Neuenkirchen gebe es zu wenig Verbindungen, hieß es.

Consequatur non nihil corrupti et. Consequatur quidem suscipit esse aut harum provident amet. Tempore consequatur sapiente expedita saepe. Nostrum ea et pariatur voluptate rerum et. Sed omnis doloribus maiores nisi sit. Sed eveniet doloremque et aut accusamus. Sed molestiae alias reiciendis tenetur et repellat. Nihil fugit incidunt recusandae saepe voluptas.