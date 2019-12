Eggermühlen. Im Februar will die Theatergruppe Eggermühlen die plattdeutsche Kömödie „Leiwe vergaht – Hektoar bestaht“ fünfmal aufführen. Im Vorverkauf gibt es Karten aber nur für die Nachmittagsvorstellung.

Dies Aufführung mit Kaffee und Kuchen findet am Sonntag, 2.2. um 15 Uhr statt. Die Karten sind ab sofort an der Glühweinbude vor dem Gasthaus Böhmann zu haben. Weitere Aufführungen: Samstag 1.2., Samstag 8.2., Sonntag 9.2. und am Dienstag, 11.2. jeweils um 19.30 Uhr.



Zum Inhalt: Mit Omas Tod beginnt für die Bauernfamilie Bolzmann ein großer Schlamassel. Den Hof bekommt sielaut Testamen nur, wenn Tochter Bärbel und Sohn Bruno innerhalb einer Frist verheiratet sind. Ansonsten erbt die Kirche alles und die Bolzmanns gehen leer aus.

Der Pastor des Ortes setzt alle Hebel in Bewegung, damit die Kirche in den Besitz des Hofes kommt. Seine Haushälterin setzt ihren Sohn Kai-Uwe auf Bärbel an, der Mitgift wegen.

In ihrer Not wendet sich Mutter Berta Bolzmann an den Heiratsvermittler Hein Kuppelspecht. Leider ist der so chaotisch wie die Hanf rauchende Postbotin Elke. Mit schlagfertigen Dialogen und einer rasanten Handlung entwickelt sich eine turbulente Bauernkomödie, getreu dem Titel: Liebe vergeht – Hektar besteht.