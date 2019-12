Bersenbrück. Zu den Traditionen der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück gehört seit Jahrzehnten der Adventsbasar in den Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten. Mehrere hundert Besucher aus der Region nutzten die Möglichkeit, um zu bummeln und nach Geschenken zu stöbern.

An den Ständen verkauften Einrichtungen und Dienste der HpH und externe Aussteller weihnachtliche Handarbeiten. In der Tombola gab es ein von der Fima Pfau-Tec gesponsortes Fahrrad als Hauptpreis zu gewinnen. Unter dem Motto „Werkstatt in Aktion“konnten die Besucher Namensschilder an der CNC-Fräsmaschine herstellen, Holzsterne basten und Taschen bedrucken.

Beliebt war auch die Vorlese-Ecke, in der die kleinen und großen Besucher weihnachtlichen Geschichten lauschen konnten und der der „Fitness-Check“ in der Sporthalle. Die Künstler aus dem Atelier im Bramscher Bahnhof gaben Einblicke in ihre Arbeit.

Neu war eine Fotoecke, in der sich die Besucher vor einer Wohnzimmer-Kulisse fotografieren lassen konnten. Die inklusive Theatergruppe „Die Glücksritter“ ludt zum Mitmachen ein. Für Musik sorgte die HpH-Werkstattband Klang-Werk mit Hits aus verschiedenen Jahrzehnten.

Viele Besucher aßen in der kulinarischen Ecke zu Mittag, nahmen an der Kaffeetafel im Speisesaal teil und naschten an den Ständen, die im ganzen Haus verteilt waren.

Die zwölfjährigen Schülerinnen Maja und Mia aus der Klasse 7c des Artland-Gymnasiums in Quakenbrück verkauften Kochbücher mit leckeren Rezepten. Der Erlös ist für eine Schulfahrt im kommenden Jahr nach Rom gedacht .