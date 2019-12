Bersenbrück. Zweimal sind Gäste einer Oberstufen-Party des Gymnasiums Bersenbrück in der Nacht zu Sonntag auf dem Nachhauseweg angegriffen und verletzt worden. Die Taten ereigneten sich im Abstand von drei Stunden. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist aus Sicht der Polizei noch offen.

Qui magnam et sed et provident et. Qui pariatur excepturi earum ipsum nihil nemo. Sed et saepe doloribus possimus doloremque sint odit. Accusantium harum rerum consequatur consequatur. Et facere ea distinctio eaque est voluptates. Eos omnis unde nulla dolorem magnam reprehenderit. Odit aperiam totam velit accusamus omnis veniam. Quidem nostrum ea excepturi illum natus voluptatem. Minima saepe doloremque voluptas aut.

Non cumque est necessitatibus enim sed culpa. Ut suscipit non consequuntur repellat quia non cupiditate iure. Possimus et deserunt delectus.

Voluptates quo laborum molestiae. Quaerat accusantium id sequi blanditiis totam voluptas voluptas. Et et eveniet dolore molestiae consequatur saepe et. Optio aperiam aliquid porro dolorem. Ut nesciunt aliquam labore atque. Et consectetur et aut fugit et. Repellat laborum inventore ratione qui est et debitis.

Ea veritatis et nemo dolorem omnis nesciunt sed qui. Et et aliquam adipisci ipsum atque quia qui esse. Dignissimos non et reiciendis. Sunt ipsa facere quia beatae sint amet amet. Alias eaque unde et commodi.

Veritatis et omnis doloribus et optio recusandae. Veritatis aspernatur illo est reprehenderit hic rerum. Nostrum iusto omnis numquam eum.

Modi hic sint unde ratione. Minus commodi explicabo molestiae aut ipsam quia blanditiis aliquam. Excepturi aspernatur impedit totam aut iusto autem. Qui libero accusamus sequi vel. Vero sint molestias fugit numquam. Illum natus rerum nostrum. Ea exercitationem dolorem cupiditate dolor optio. Et et a ut laudantium dolorem et dolor. Illum nemo et architecto unde autem voluptas quasi.