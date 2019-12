Peugeot überschlug sich in Alfhausen CC-Editor öffnen

Am Samstag kam dieser Pkw im Thiener Feld von der Fahrbahn der B 68 ab und überschlug sich. Foto: NWM-TV

Alfhausen. Eine schwer verletzte Fahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Samstagnachmittag in Alfhausen ereignete.