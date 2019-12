Gehrde. Das war doch mal eine tolle Idee, die wohl im kommenden Jahr wiederholt werden könnte. Am Vorabend des Weihnachtsmarkts organisierten Michael Lange, Jürgen Kirk und viele weitere Helfer den ersten Gehrder Wettbewerb Eisstockschießen. 28 Teams nahmen teil.

An die 250 Besucher fanden sich am Samstagabend auf dem Schulhof ein, um entweder selbst zum Eisstock zu greifen oder um einfach in geselliger Runde bei heißem Apfelsaft, Glühwein und Feuerzangenbowle die Teams beim ersten Gehrder Eisstockschieß-Wettbewerb anzufeuern.



Nach der Begrüßung der Gäste und Teilnehmer durch Günther Voskamp konnten die Teilnehmer zunächst ein paar Probewürfe auf den beiden Kunsteisbahnen ausprobieren. Und während Reinhard Löffers die Startgelder kassierte, den großen Pokal bewachte und die Ergebnislisten führte, übernahm Elke Hölscher-Uchtmann die Moderation der rund vierstündigen Veranstaltung.

Nach dem die Regeln erklärt waren, traten zunächst zwei Teams je Bahn in den Wettstreit. Jedes Team bestand aus drei Teilnehmern und jeder Teilnehmer hatte je Durchgang einen Wurf. Dabei musste der Eisstock mit viel Gefühl möglichst dicht an die schwarze Daube geworfen werden. Um zu punkten, mussten sich Eisstock und Daube nach dem Wurf im sogenannten Haus, dem roten Viereck am Ende der Bahn, befinden.

Nach insgesamt drei Durchgängen konnten die Teams dann bis zu neun Punkte für die Wertung erringen. Anschließend traten die besten Mannschaften dann im Viertel- und Halbfinale gegeneinander an, um im Finale den Sieger des ersten Gehrder Eisstockschießwettbewerbes zu ermitteln. Neben Ruhm und Ehre gab es für die Sieger und platzierten Teams auf dem zweiten und dritten Rang, dank vieler Sponsoren, ohne die auch die Anmietung der beiden Kunsteisbahnen nicht möglich gewesen wäre, Gutscheine für die beiden örtlichen Restaurants.

Die Eisstockbahn ist auch am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt geöffnet. Jedermann darf mitmachen, und es gibt auch Preise zu gewinnen