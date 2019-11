Bersenbrück. Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, lädt die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück zum Adventsbasar in die Robert-Bosch-Straße 3-7 in Bersenbrück ein. Von 11 bis 17.30 Uhr können die Besucher bummeln, nach Geschenken stöbern und sich auf Weihnachten einstimmen.

Kinder wie Erwachsene haben die Möglichkeit, spannende Einblicke in die Vielfalt der Werkstattbereiche zu erhalten und sich mit kreativen Angeboten auf die Weihnachtszeit einzustimmen: In der Tischlerei und Metallwerkstatt können sich Kinder handwerklich betätigen und kleine Mitbringsel selbst erstellen. Die traditionelle Märchenstunde wird in diesem Jahr mit adventlichen Geschichten anstatt mit klassischen Märchen gestaltet.

Beim „Fitness-Check“ in der Sporthalle können die Besucher in Bezug auf die eigene Fitness einen Blick in die Zukunft werfen. Die Mitarbeiter der HpH-Sportabteilung bitten zu kleinen Übungen und ermitteln, wie sich die körperliche Fitness entwickeln wird. Zudem stellen sie Sportangebote vor, mit deren Hilfe man diese Entwicklung positiv beeinflussen kann. Infos erhalten die Besucher auch über ein Gesundheitspräventionsprojekt, das derzeit in den Werkstätten der HpH läuft.

Die Künstler des Bramscher Bahnhofs geben Einblicke in ihre Arbeit. Zudem stellt sich die inklusive Theatergruppe „Die Glücksritter“ dem Publikum vor und lädt zum Mitmachen kleiner Spielübungen ein. Für die musikalische Untermalung des Tages sorgt die HpH-Werkstattband Klang-Werk.

Außerdem haben die Besucher des Adventsbasars ausgiebig Gelegenheit, nach Weihnachtsgeschenken zu suchen oder Deko-Elemente für die eigenen vier Wände zu finden. Der Holz-Bereich der Werkstatt bietet Wandbilder, Tannenbäume aus Holz und weitere dekorative Artikel zur Weihnachtszeit an. Es gibt Adventsgestecke und -kränze von schlicht bis knallig bunt. Eine Auswahl davon gibt es vorab in den Sinn und Spiel-Läden in Bramsche und Bersenbrück zu kaufen.

Schönes wie Seifen und Badesalze ergänzen Nützliches wie die Zündfix-Produkte, die gerade in der kalten Jahreszeit praktisch sind. Aus der Küche gibt es allerlei von köstlichen Keksen und Marmeladen über Gewürzmischungen und Punschgewürze bis zu Likören. Auch die neu gestalteten Geschenkboxen der „Osnabrücker Landpartie“ stehen zum Verkauf.

Neben Kaffee, Kuchen, kühlen Getränke und Glühwein werden als Imbiss auch saftige Burger und herzhafte Flammkuchen serviert. In der Tombola für Groß und Klein warten viel attraktive Preise auf glückliche Gewinner.