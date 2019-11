Alfhausen. 18 junge Franzosen, die in Alfhausens Partnerstadt La Meignanne eine Schule besuchen, machen ein Berufspraktikum im Altkreis Bersenbrück.

Sie wollen Altenpfleger werden, Krankenpfleger, Erzieher oder Behindertenhelfer. Die Hälfte fanden ihren Praktikumsplatz im Alfseedorf im Altenpflegeheim St. Antonius-Stift, dne kindergärten Johanna und St. Hedwig und in der Physiotherapiepraxis Herlyn. Andere sind Neuenkirchen-Vörden (Kita Sonnenschein, Heimstatt Clemens August), Bramsche (Pflegeheim St. Martinus) und Ankum (Kindergärten Im Dorfe und St. Nikolaus). Untergebracht sind in einem Apartmenthaus am Alfsee, sie versorgen sich dort selbst. Die Sozialassistentin Sandra Leray, Englischlehrerin Valerie Dutertre und Schulleiter Oliver Guerin begleiten die Gruppe.

Alfhausens Bürgermeisterin Agnes Droste hatte die Gäste ins Gemeindebüro eingeladen. Interesse am ungewöhnlichen Alfhausener Austauschprogramm zeigte dort auch Michael Wernke, CDU-Kandidat für das Samtgemeindebürgermeisteramt. Christoph Große Rechtien als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins sowie Andrea Wehlage als Kassiererin gaben bereitwillig Auskunft, Lena Wehlage stand als Übersetzerin zur Verfügung. Sie berichteten, dass im Frühjahr auch immer wieder junge Landwirte von Theresia Brickwedde in Praktika vermittelt würden.

Bürgermeisterin Droste erinnerte an die französische Sängerin Barbara, als jüdisches Kind vom Nazi-Regime verfolgt, die in den Sechzigerjahren mit ihrem Chanson „Göttingen“ viel zur Völkerverständigung der verfeindeten Nationen beigetragen hatte. Droste erklärte, sie hoffe, dass die Jugendlichen am Ende ihres Aufenthaltes in Deutschland mit gleichen positiven Gefühlen heimkehren wie einst Barbara aus Göttingen.

Bei Kaffee, Tee und Plätzchen erzählten die jungen Leute von ersten Eindrücken. Dass zum Beispiel die Sicherheitsstandards in deutschen Kindergärten laxer seien als in Frankreich. In Frankreich sei undenkbar, nge Kinder allein mit einer Schere umgehe. Ausdrücklich bedanken sich die Gäste für die Freundlichkeit, mit der sie überall aufgenommen wurden. In Frankreich sei man Fremden gegenüber nicht immer so offen, gaben sie zu.

Für die Praktikanten haben die Organisatoren ein Programm ausgearbeitet mit Kultur, Sport und einem Besuch des Konzentrationslagers Esterwegen. Ein Besuch in der Hansestadt Bremen den Schüler und ihrer Schulassistentin Sandra Leray besonders gefallen. Man freue sich schon sehr auf den Besuch des Osnabrücker Weihnachtsmarktes.