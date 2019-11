Bersenbrück. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) hat die Mediensprechstunde für Senioren in der Samtgemeinde Bersenbrück ausgezeichnet. Ab heute findet sie auch in den vier Dorf- und Bürgertreffs in der Samtgemeinde statt.

Die Bagso habe die Mediensprechstunde als innovatives Leuchtturmprojekt ausgezeichnet, eins von 150 in Deutschland, teilt die Samtgemeinde mit. Gabriele Linster, Seniorenbeauftragte der Samtgemeinde stellte das Projekt auf einer Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BAS) in Ludwigshafen vor. Die Digitalisierung im Alter war das zentrale Thema der mehrtägigen Zusammenkunft. Sie sei auch in der Seniorenarbeit der Samtgemeinde ein wichtiges Thema, seien sich Linster, Samtgemeindebürgermeister Horst Baier und Jeannette Hammel einig.

Bibliothekarin Hammel betreut seit zwei Jahren die regelmäßig in der Bibliothek im Medienforum Bersenbrück stattfindende Mediensprechstunde für Senioren. Jetzt geht sie in einer mehrteiligen Gesprächsreihe in die vier Dorf- und Bürgertreffs der Samtgemeinde. Pro Treff sind vier Termine geplant, beginnend im November und Dezember im Dorftreff in Eggermühlen, im Januar in der Riesterei in Rieste, im Februar im Bürgertreff Bersenbrück und im März im Dorftreff Gehrda in Gehrde.

„Viele Menschen über 65 sind aus unterschiedlichen Gründen nicht mit der digitalen Welt vernetzt. Dadurch gelangen sie häufig nicht an Angebote, Wissenswertes und Informationen, die über das Internet angeboten werden. Das kann zu noch mehr Isolation im Alter führen“, erläutert Linster. „Diese Strukturen wollen wir langfristig behutsam, aber konsequent aufbrechen.“

Shopping und Abzocke

„Die Auszeichnung durch die Bagso zeigt einmal mehr, dass wir in der Samtgemeinde Bersenbrück mit intensiver Seniorenarbeit auf dem richtigen Weg sind. Dabei ist die Nutzung des Internets für die Versorgung und Lebensqualität älterer und alter Menschen schon jetzt unerlässlich. Das wird sich zukünftig noch steigern“, erläutert Horst Baier. „Wir möchten die älteren Generationen dabei unterstützen, möglichst lange selbstbestimmt daran teilzunehmen.“

In den Gesprächskreisen wird es um vier Schwerpunkte gehen: Es beginnt mit Grundlagenwissen über Smartphones, Laptops und deren Nutzungsmöglichkeiten. Danach werden Kommunikationsmöglichkeiten im Internet und soziale Medien besprochen. Unterhaltungs- und Shoppingangebote im Netz sind Thema und schließlich werden Risiken der Internetnutzung angesprochen. Versteckte Kosten, Abzocke, Falschnachrichten gehören dazu, aber auch Urheberrecht und Datenschutz.

„Neben den Informationen wird bei den Gesprächsrunden Zeit für Fragen und Erfahrungsaustausch sein“, erklärt Jeannette Hammel, die aus ihrer Erfahrung in der Mediensprechstunde weiß, wie wichtig kleine Schritte gerade für Anfänger und wenig Geübte im weiten Umfeld der Internetnutzung sind.

Folgende Termine zur Medienkompetenz sind jeweils mittwochs um 14 Uhr geplant: Dorftreff Eggermühlen: 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. Dorftreff „Riesterei“ Rieste: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1.2020. Bürgertreff Bersenbrück: 5.2., 12.2., 19.2., 26.02. Dorftreff „Gehrda“ Gehrde: 4.3., 1103., 18.3., 25.3.

Wer keine Zeit hat, kann gerne auch die Veranstaltung in einer anderen Gemeinde besuchen. Dies gilt auch für in den Mitgliedsgemeinden, in denen es aktuell noch keinen Dorftreff gibt.