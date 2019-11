Bersenbrück. Mit einem Schätzungs- und Auktionstag, AUA-Phila genannt, versuchten die Briefmarkenfreunde Bersenbrück, ein Publikum außerhalb der Sammlerkreise zu erreichen.

Briefmarkenalben finden sich in vielen privaten Schränken und Schubladen. Welchen Wert die Marken darstellen, darüber konnten sich Besitzer am Sonntag bei der „AUA-Phila“ im Hotel Hilker informieren.

Die Briefmarkenfreunde Bersenbrück versteigerten Münzen, historische Postkarten und Briefmarken, deren Besitzer pro Forma für einen Tag Vereinsmitglieder geworden waren. Das Sammeln von Briefmarken habe immer noch seinen Reiz, versichert Klaus-Peter Schönauer, Vorsitzender der Briefmarkenfreunde und Sammler von Kindesbeinen an. Der Spezialist sei auf dem Vormarsch. In vielen privaten Alben stecke aber „alles, was man so in die Hände bekommen hat“. Schätze seien selten dabei, wohl aber Bestände, die für den einen oder anderen Spezialisten von Interesse sein könnten.

Einige Dutzend Sammler nutzen die Veranstaltung, um ihre heimischen Bestände von Briefmarkenexperten schätzen zu lassen. In mehreren Versteigerungen über den Tag verteilt wechselten viele Sammlungen ihre Besitzer.

Marken mit Swarowski-Steinen

Frank Heisig, zweiter Vorsitzender der Briefmakrenfreunde, erwies sich dabei als versierter Auktionator. Da oft nur wenige Bieter mit am Start waren, hielten sich die Versteigerungserlöse in Grenzen. Nur selten fiel der Zuschlag oberhalb der Grenze von 50 Euro.

Herbert Käppel, Rundsendeleiter des Niedersächsischen Briefmarken-Landesverbandes präsentierte aus seiner Sammlung eine Reihe von Postwertzeichen, die auch für einen Laien als extravangante Besonderheiten erkennbar sind. Formgestanzt, aus Leder oder Holz, mit Swarovskisteinen verzierte Marken, selbst bestickte Briefmarken gehörten zu seiner Sammlung.