Alfhausen/Bersenbrück. Am Montagmorgen wurde die Sperrung der B 68 zwischen Alfhausen und Bersenbrück aufgehoben. Drei Wochen war die belebte Straße für Bauarbeiten gesperrt.

