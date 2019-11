Ankum. Die Osnabrücker Künstlerin Ella Malin Visse zeigt in der Reihe „Kunst im Weg“ einige ihrer Bilder ab dem 29. November in der Cafeteria des Marienhospitals Ankum. Die Ausstellung wird um 18.30 Uhr eröffnet.

Ella Visse ist ein Mulitalent. Sie malt, macht Kurzfilme, und arbeitet mit neuen Medien. Zweimal war sie Jurorin des Young Urban Performances Festivals (YUP) in Osnabrück, die der Performancekunst gewidmet ist

In den Techniken Kaltnadel und Aquatinta illustrierte sie ihre Kindergeschichte „Das, was Mila träumt“ (2018) mit Bildern, die an Kinderzeichnungen angelehnt sind. In Linoldruck schuf Visse mit Acrylfarbe Porträts von Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Die Reihe „be:Weg:t“ begleitet den Menschen auf unterschiedlichen Wegen.