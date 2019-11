Bersenbrück. Mit 30 Litern kostenlosem Glühwein lockte die Fördergemeinschaft Aktuelles Bersenbrück zum Anglühen, der offiziellen Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung in die Lindenstraße. Bürgermeister Christian Klütsch und der Vorsitzender Fördergemeinschaft, Andreas Wiegmann, begrüßten zahlreiche Gäste bei der Alten Post.

200 große Kugeln aus einem verzinkten Stahlgeflecht hatte der Bersenbrücker Bauhof in den vergangenen Tagen in den Baumkronen an der Lindenstraße aufgehängt. Bestückt mit vielen LED-Lampen, zauberten die Kugeln bei einsetzender Dunkelheit eine gediegene Stimmung.

Mit dieser Installation, so Andreas Wiegmann, habe die Fördergemeinschaft im vergangenen Jahr Neuland beschritten. Im Internet sei er auf diese ungewöhnliche Form einer Weihnachtsbeleuchtung gestoßen. Die Resonanz und Nachfrage im vergangenem Jahr hatte gezeigt, dass Bersenbrück mit dieser Form der vorweihnachtlichen Beleuchtung viele Interessenten auf den Plan gerufen hätten. Die Leuchtkugeln seien in der Werkstatt des Vereins für heilpädagogische Hilfe in Bersenbrück gefertigt worden. Mit nur jeweils sieben Watt Leistung habe man den Energieverbrauch gegenüber den Vorjahren merklich senken können.

Bürgermeister Christian Klütsch dankte der Fördergemeinschaft, die für 2020 bereits einen Zuschussantrag für die Beleuchtung der Bramscher Straße eingereicht hätte. Wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahre dann eine weitere Straße in vorweihnachtliches Licht hüllen können. Da die Weihnachtsbeleuchtung mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt, und daher zu Beginn der Anglühparty bereits brannte, zählte Klatsch einen symbolischen Countdown, um die letzte der Lichterkugeln zum Leuchten zu bringen.



Auf weitere Highlights in der Weihnachtszeit wies Wiegmann anschließend hin. Am 4. Adventswochenende soll es wieder richtig glühen. Am Samstag, 21. Dezember, findet eine Glühweinparty im Zelt im Klosterpark statt. Los geht es nach der Abendmesse mit einem Herdensingen um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 22. Dezember, kommen die Familien zum Zuge. Dann werden von 11 bis 16 Uhr in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen geformt, dekoriert und gebacken. Als Höhepunkt treten die JoJos mit ihrer Weihnachtsshow um 16 Uhr auf. Alle Familien mit Oma und Opa, Kind und Kegel lud er dazu ein.

Am 27. Dezember veranstaltet Bernd Lagemann die „Früher war mehr Lametta“-Party“ in Anlehnung an die früheren Weihnachtstänze in der Region.