Kettenkamp. Für Rinderzucht hat Hartwig Meyer ein Händchen. Das Land Niedersachsen verleiht dem Landwirt aus Kettenkamp den Staatsehrenpreis Tierzucht für seine Verdienste um die Holsteinerrasse.

Landwirt war schon immer sein Traumberuf. Dass er aber nach der Ausbildung dann doch mal den elterlichen Hof übernehmen würde, war für Hartwig Meyer lange nicht klar. Noch weniger, dass er 30 Jahre nach seiner Meisterprüfung für gut 500 Tiere an drei Betriebsstätten verantwortlich sein würde.

Bis 1880 lässt sich die Landwirtschaft auf dem Hof Meyer zurückverfolgen. Nicht immer stand dabei das Rindvieh im Mittelpunkt der Tätigkeiten, in den 1980er-Jahren waren das vielmehr die Schweine. Als Hartwig Meyers Großvater dann überraschend verstarb, entschied sein Vater Arnold, sich mehr mit Kühen zu beschäftigen. Zu dem Zeitpunkt war Hartwig Meyer acht Jahre alt und die Planungen gingen dahin, dass sein ältester Bruder den Hof einmal übernehmen würde. Doch es kam anders, aus privaten Gründen entschied dieser sich dagegen. Die weiteren Geschwister hatten sich beruflich auch schon festgelegt, sodass es dann an dem Jüngsten war, die Hofnachfolge anzutreten.

Sich realistische Ziele setzen

Seine Ausbildung zum Landwirt hatte er da schon in der Tasche und er besuchte die Fachoberschule. Mit der Fachhochschulreife wollte er eigentlich studieren, durch die geänderten Gegebenheiten besuchte er aber dann den Winterkurs, ein dreimonatiges Seminar an der Katholischen Landvolkhochschule Oesede. Es folgte der Besuch der Landwirtschaftlichen Fachschule und 1998 war Meyer Landwirtschaftsmeister.

Auch Hausbau und Hochzeit standen in dem Jahr an. Ab 2001 pachtete Meyer den Hof von seinem Vater und plante gemeinsam mit seiner Frau eine Umstrukturierung. Hier hatten die beiden natürlich auch fachliche Unterstützung. Der Unternehmensberater besucht heute noch jährlich die Familie, und gemeinsam werden die nächsten Ziele und Schritte festgelegt. Das war dem Landwirt immer wichtig: Einen Maßnahmenplan mit realistischen Ziele zu setzen, die finanziell und mit den vorhandenen arbeitsmäßigen Ressourcen erreicht werden können. Dies klappte über die Jahre immer gut, manchmal sogar besser als gut – und 2008 kam es somit zur ersten Stallerweiterung, 2011 erfolgte die zweite.

Betrieb auf drei Standorte verteilt

Mittlerweile hat die Familie gut 240 Kühe und 260 Jungtiere an drei Betriebsstätten. Die fünf bis 18 Monate alten Tiere stehen zusammen, ebenso die tragenden Rinder. Am Wohnhaus direkt im Ort stehen die Kühe und Kälber bis fünf Monate. Bei den Erweiterungen hatte die Familie immer im Blick, dass der Standort für einen Hof in der Ortsmitte nicht unbedingt optimal ist, dadurch gibt es jetzt drei Standorte. Und in Kettenkamp schafften sie unter anderem mit dem Bau eines Privatweges die Voraussetzungen für eine moderate Erweiterung, unter der weder der Verkehrsfluss im Ort noch die Nachbarn leiden.

Meyer ist Optimist und hat Spaß an seinem Beruf. „Beruf kommt ja irgendwie von Berufung“, schmunzelt er. Rational ließe sich die Liebe zur Landwirtschaft nicht erklären. „Wir sind von so vielen äußeren Einflüssen abhängig, zum Beispiel vom Wetter, von der Gesellschaft, von der Politik und und und...“ beschreibt er die ständig wachsenden Herausforderungen. Trotzdem sei es für ihn nie ein Option gewesen, Haus und Hof zu verkaufen und damit die Selbstständigkeit aufzugeben. Seine Erfolge in der Landwirtschaft zeigen, dass dies wohl die richtige Einstellung ist.

Lob an die Mitarbeiter

Der Betrieb gewann 2006 die „Goldene Olga“, eine Auszeichnung der „Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachen“ für die optimale Rohmilch und die exzellente Führung des Gesamtbetriebes. Weitere Auszeichnungen heimste der Betrieb auf Tierschauen ein, auch 100 000-Liter-Kühe hat das landwirtschaftliche Unternehmen immer wieder im Bestand. So feiert die Familie am kommenden Wochenende gleich zehn Tiere, die diese Milchleistung erreicht haben.

An diesen Erfolgen hätten natürlich auch seine Mitarbeiter einen wesentlichen Anteil, weiß Hartwig Meyer. „Der erste Mitarbeiter ist seit elf Jahren hier im Betrieb, seit 15 Jahren bilden wir aus“, erläutert er. Derzeit arbeiteten drei Festangestellte und ein Auszubildender auf dem Betrieb mit.

„Für das Tierwohl und das Tagesgeschäft bringt die Technik hier eine enorme Erleichterung.“ Hartwig Meyer

Angesprochen auf Bürokratie und Digitalisierung in der Landwirtschaft hat der Landwirt eine klare Meinung: „Die ständige Dokumentationspflicht bringt landwirtschaftliche Betriebe ziemlich an ihre Grenzen“, kritisiert er. Auf der anderen Seite böten neue Apps Möglichkeiten, die in seiner Ausbildung noch unvorstellbar gewesen seien. So demonstriert er eine Applikation auf seinem Smartphone, mit der er jedes Tier über die Ohrmarke überwachen kann: Er kann den Gesundheitszustand ablesen, die Aktivität, das Fressverhalten und vieles mehr. „Für das Tierwohl und das Tagesgeschäft bringt die Technik hier eine enorme Erleichterung“, so Meyer.

Auch ehrenamtlich engagiert

Seine Freude am Beruf hat wohl den ältesten Sohn Lukas angesteckt: Der hat gerade seine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen und besucht jetzt den WiKu in Oesede. Sein jüngerer Bruder Jannes absolviert eine kaufmännische Ausbildung in einem Genossenschaftsbetrieb, und der Jüngste beginnt demnächst eine Tischler-Lehre. „Die Mithilfe auf dem Hof ist für die Jungs selbstverständlich – wenn sie natürlich auch nicht immer begeistert davon sind, vor allem wenn ihre Hobbys, in erster Linie der Fußball, darunter leiden “, erläutert Meyer. So bewahrheitet sich auch hier im Rückblick das Fazit, das Hartwig Meyer auch in Bezug seiner beruflichen Erfolge schon häufiger gezogen hat: „Wir haben wohl nicht alles falsch, sondern einiges auch richtig gemacht“, schmunzelt er zufrieden.

Und diese Zufriedenheit macht es wohl möglich, dass Meyer sich auch noch ehrenamtlich engagiert: Im Kettenkamper Gemeinderat leitet er den Bau- und Straßenausschuss, außerdem ist er Vorsitzender der Landwirtschaftlichen Maschinengemeinschaft Kettenkamp.