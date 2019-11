Kettenkamp. Mit kleinen Geschenkpäckchen wollen drei Kettenkamper Akteure Kindern in Betreuungseinrichtungen eine Freude machen. Bis zum 10. Dezember 2019 können Unterstützende die Päckchen bei Blumen Stegemann oder der Gaststätte Heidekrug abgeben, außerdem am ersten Adventswochenende im Karnevalszelt auf dem Weihnachtsmarkt.

Walter Ansmann, Lukas Bekehermes und Sebastian Papenjohann haben sich überlegt, mit dieser Aktion Mädchen und Jungen in Kinderheimen zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu wollen. Was genau in die Päckchen gepackt wird, ist den Schenkenden überlassen. Papenjohann weist allerdings darauf hin, dass Kuscheltiere nicht angenommen werden, ebenso wie Lebensmittel. Von daher wären kleine Hygieneartikel denkbar, Duschgel oder Shampoo beispielsweise, Malbücher, Bastelmaterialien oder Stifte. Die Päckchen sollten gern in Geschenkpapier eingeschlagen und mit einem Hinweis versehen werden, ob es sich um ein Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Beschenkt werden Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.

„Wir zählen auf die Kettenkamper." Sebastian Papenjohann, Walter Ansmann und Lukas Bekehermes

Ab sofort bis zum 10. Dezember 2019 werden die Päckchen bei Blumen Stegemann und der Gaststätte Heidekrug angenommen, außerdem können diese auch beim Karnevalsverein im Zelt auf dem Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember abgegeben werden. „Wir zählen auf die Kettenkamper und freuen uns schon, viele Kinder beschenken zu dürfen“, so der Wunsch der drei aktiven Karnevalisten.