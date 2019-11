Alfhausen. Die Landjugend Alfhausen bittet um Unterstützung: Sie möchte Flüchtlingskinder mit Weihnachtspaketen überraschen. Wer kann dafür Spielzeug zur Verfügung stellen?

„Wir packen. Kinder strahlen!“ lautet das Mott der Aktion. Was wäre, wenn Weihnachten nicht so wäre, wie wir es kennen? Ohne Geschenke und nicht im Kreise der Familie, heißt es weiter in einer Mitteilung der KLJB Alfhausen



Viele Flüchtlingskinder hätten an Weihnachten leider nicht das Glück, wie andere ein tolles Geschenk wie beispielsweise eine Puppe oder ein Spielzeugauto geschenkt zu bekommen. Gemeinsam mit Spendern wollen die Jugendlichen wollen diese Kinder glücklich machen.

Wer kann dafür Spielzeug zur Verfügung stellen, das nicht mehr benötigt wird? Die Spielwaren können sowohl neuwertig als auch gebraucht sein. Abgeben kann man sie unverpackt am Samstag, 30. November, von 10 bis 13 Uhr in der Grundschule Alfhausen.