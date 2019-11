Kettenkamp. Dass ein Umzug mit der Laterne nicht nur etwas für Kinder ist, bewiesen Kettenkamperinnen in diesen Tagen: Auf Einladung der Gruppe „Landlust“ kamen 45 Frauen mit Laternen zusammen und machten sich auf den Weg durch die Gemeinde.

"Landlust" ist ein Zusammenschluss von Frauen, lose angebunden an die KFD, die in Kettenkamp in unterschiedlicher Weise immer wieder aktiv werden. „Laternen mit natürlichem Licht“ waren gewünscht und diesem Wunsch wurde auch zum größten Teil entsprochen. Dabei waren selbstgebastelte Laternen von den Kindern, fertige Deko-Laternen oder auch individuell gestaltete, wie zum Beispiel die „kfd-Laterne“ aus einer Dose oder die „Ich- und-mein-Dorf-Laternen“.



Gemeinsam ging es zur Mühle, dort gab es warmen Apfelsaft am Feuerkorb und eine alternative Variante der Martinslegende. Anschließend ging es zurück zum Jugendheim. Auch dort brannte schon das Holz im Feuerkorb und lud zum Verweilen ein.

Allerdings nicht allzu lange, schließlich war es eher kalt und im Haus wartete eine heiße leckere Suppe. Die ließen sich die Laternengängerinnen schmecken. Mit Getränken und Gesprächen klang der Abend aus.