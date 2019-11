Eggermühlen. Ausgelassene Stimmung herrschte auf der dirtten Oldie-Beat-Party in Eggermühlen mit den Bands "The Dandys" und „The Beat. Die Musik aus den Sechziger- und Siebzigerjahren lockte Junggebliebene immer wieder auf die Tanzfläche im Gasthaus Böhmann: Mit 90 Jahren war Bernd Kreiling der Älteste beim Abrocken.

Die Münsteraner Band „The Dandys“, sorgte schon zum Auftakt für eine volle Tanzfläche. Maßgeblichen Anteil hatten viele Ohrwürmer, die das Publikum zum Mitmachen animierten. Tom Petty`s „Learning to fly“, Elvis Presley`s „Blue Suede Shoes“ oder „Apache“ von den Spotniks hatten daran großen Anteil.

Neben den unvergessenen Songs waren auch Musiker, die sie spielten, in die Jahre gekommen. Bassist Dieter Kemmerling, mit 72 Jahren der Älteste auf der Bühne, brachte die gute Stimmung auf den Punkt: "Diese musikalische Ära weckt bei vielen einfach Glücksgefühle."

Das bestätigte auch Bernd Kreiling. Mit 90 Jahren war er der Älteste einer Bersenbrücker Clique, eine Reihe von ihnen auch weit über 80 Jahre alt. "Früher haben wir zu den Hits von Elvis oder Peter Kraus gerockt," so Kreiling. Heute sind es eher deutsche Schlager-Oldies, zu denen er mit seiner Frau Gertrud eine kesse Sohle aufs Parkett legt.

Deutsche Schlager sind eigentlich nicht das Genre von „The Beat“. Für den 90-Jährigen machten Ralf Schlüwe und seine Jungs allerdings eine Ausnahme. Zu Cliff Richard`s „Rote Lippen soll man küssen“ bat er Bernd Kreiling zum Ehrentanz.

Dann gab „The Beat“ musikalisch wieder Vollgas, mal im biederen Anzug der Sechzigerjahre, später in der Disco-Mode der Siebziger. „That will be the day“, oder „Now or never“ ließen zwei Jahrzehnte Musikgeschichte aufleben, die sicherlich die markantesten des vergangenen Jahrhunderts waren. Gruppen wie The Byrds, Beatles, Stones oder Manfred Manns Earthband schrieben diese Musikgeschichte. Höhepunkte wie Pink Floyds „Wish you were here“, John Miles „Music“ oder „Hotel California“ von den Eagles brachten das Publikum einmütig zur Ansicht, dass diese Oldie-Beat-Party unbedingt wiederholt werden sollte.