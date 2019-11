Bersenbrück. Zwei preisgekrönte Nachwuchsmusiker zogen in einer Veranstaltung des Kulturrings ein aufmerksames Publikum in ihrem Bann. Mit Werken unter anderem von Bach und Mozart demonstrierten Anne Maria Wehrmeyer und Julius Schepanski, wie anspruchsvoll und zugleich unterhaltsam Barock, Klassik und zeitgenössische Musik sein können.

Etwa hundert Besucher konnte Jörg Weissenborn als Vertreter der Bersenbrücker Bonnusgemeinde in der en Kirche willkommen heißen. Mit der 19-jährigen Anne Maria Wehrmeyer an der Violine und dem 23jährigen Akkordeonisten Julius Schepansky begrüßte er junge Ausnahmekünstler, die in einem fast zweistündigen Konzert ein breites Repertoire barocker bis zeitgenössischer Musik zur Auffürung brachten.

Das Duo,das noch nicht lang zusammen auftritt, verlieh selbst anspruchsvollen Stücken von Tschaikowski oder Schubert selten gehörte Leichtigkeit. Aber auch den Schwermut der russischen Seele ließ es mit Romanzen von Sergej Rachmaninow erahnen.



Mit einer über 200 Jahre alten Violine überzeugte Anne Maria Wehrmeyer mit Johann Sebastian Bachs Partie Nr 2 auch als Solistin. Wie Wehrmeyer ging auch Akkordeonist Julis Schapansky in seinen Darbietungen regelrecht auf. Als Solist bekannt für Improvisation zeitgenössischer Titel und zugleich eigene Werke, bot er den Zuhörern Ausschnitte aus Pieces de Clavecin von Louise-Claude Daquin. Johannes Koop, Vorsitzender des Kulturrings, bedankte sich bei den Musikern mit einem Präsent für einen virtuosen Abend.