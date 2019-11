Ankum. Chorismas Gute-Laune-Pop kommt bestens an in Ankum: Im Heimathaus mussten Tische und die Treppe als Sitzgelegenheiten herhalten, da sonst nicht alle Platz gefunden hätten. Die Sänger enttäuschten ihre Zuhörer nicht.

Barbara Hackmann, im Heimatverein Ankum verantwortlich für das Musikprogramm, freut sich, dass der Chor bereits zum dritten Mal ein Gastspiel im Heimathaus gibt. Seit 2011 besteht er als eingetragener Verein mit immer etwa 25 Sängern. Sein Vorsitzender Wolfram Buchwald stellte den gemischten Chor aus Bersenbrück und Umgebung vor und führte durch Programm führte.



Seit vier Jahren betreut den Chor Gülfidan Söylemez, von allen nur Gülfi genannt. Sie hat Gesang und Musical studiert, begleitet den Chor am Klavier und hat das Repertoire modernisiert. Die temperamehtvolle Chorleiterin wusste die Sänger zu animieren, sanfte Töne gefühlvoll vorzutragen oder kräftig und vor Freude überschäumend aus sich herauszugehen, wenn es nötig war.

Zum Repertoire gehören deutsches wie englisches Liedgut, der amerikanische Country-Sänger Roger Miller, die Beatles bis hin zu Leonard Cohens "Halleluja". Musik von den Wise Guys zählt dauz, Andreas Bourani, ABBA, Rihanna, Pharell Williams oder Balladen und Musical-Hits.

Nächster Auftritt im Hotel Schmidt?

Mit einem fröhlichen"I´m so Happy" von Pharell Williams startet Chorisma sein Programm. es geht weiter mit "I'll Be There" von Jess Glynne, "Applaus Applaus" von den Sportfreunden Stiller, "Umbrella" von Rihanna, "Oh Happy Day" aus Sister Act, "Stay" von Rihanna. Dann steigt ein Chorquartett auf Julis "Fahrrad" . Mit "This Is Me" aus dem Film The Greatest Showman ging der erste Teil des Konzerts zu Ende.

Nach der Pause begann es mit einem Medley von Coldplay aus den Songs "Something Just Like This" und "Every Teardrop Is A Waterfall". Danach folgten "Shallow" aus dem Film A Star Is Born, "Fix You" ebenfalls von Coldplay, "California Dreaming" von den Mamas & The Papas sowie "Eight Days A Week" von den Beatles.

Und dann trugen Andrea und Wolfram Buchwald mit der Ballade "Willst Du" von der Band Schandmaul wohl einen der schönsten und poetischsten Heiratsanträge vor. Mit Queens "Don't Stop Me Now" ging der Konzertabend zu Ende.

Doch der Applaus eines begeisterten Publikums wollt nicht enden, es forderte natürlich eine Zugabe. Mit dem "Shoop Shoop Song" von Cher ließ der Chor das Konzert endgültig ausklingen. Nicht ohne dass Wolfram Buchwald betonte, wie viel Freude und Heiterkeit ihnen das Singen bedeutet, und dass sie das gern weitergeben möchten. Neben Auftritten bei Konzerten, Gottesdiensten oder öffentlichen Festen kann man den Chor auch für private Feiern buchen, und dafür brauche man immer wieder neue Stimmen. Probesänger, besonders Männer, sind bei den Proben immer mittwochs in der von-Ravensberg-Schule gern gesehen.

Vielleicht, bedankte sich Barbara Hackmann, könne das nächste Ankumer Chorimsa-Konzert, im renovierten Hotel Schmidt stattfinden.