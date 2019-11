Alfhausen. Mit ihrem Konzert „Lauter leise Töne“ in Alfhausens St. Johannis füllten die rund 40 Mitglieder der Chorgemeinschaft Con Brio die kühle Kirche mit temperamentvollen Tönen, melodiöser Musik und einer Menge Menschen.

Als die Sänger in die Kirche kommen, hat jeder einen Stuhl aus dem Jugendheim dabei, mit denen weitere Sitzplätze am hinteren Ende der Kirche geschaffen werden, ist die vorhandene Bestuhlung doch schon fast vollständig belegt. Bei stark gedämpften Licht, die Säulen und die Decke in rot und lila angestrahlt, ziehen die Musiker durch den Gang, jeder mit einer Kerze, die er auf dem Alter abstellt.



„Wir wollten etwas besonders zum Einzug machen und möglichst viele Kerzen in der Kirche haben – vielleicht ist das auch ein Glückslicht für jeden“, erklärt Carina Flottemesch-Thünker, zusammen mit ihrem Bruder Matthias Flottemesch Chorleiter. „Vor drei Jahren haben wir unser Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen gefeiert“, berichtet die 36-Jährige. „Ich bin sprachlos, überwältigt, dass so viele kommen, bei rundherum weiteren Veranstaltungen“, freut sich die Alfhausenerin.

„Ab und zu braucht meine Seele Ruhe“, leitet Con Brio sein Konzert zum Entschleunigen ein. Jeweils drei Musikstücke haben die Sänger in einen von sechs Blöcken gepackt und mit einer Überschrift versehen. Damit bieten sie quasi Gesang im Sechserpack, individuell eingeführt: Bernard vor dem Brocke spricht von Zweifel, Christine Wübbolding thematisiert Vertrauen, Maria Ahlert äußert Zuversicht, Klaus Wübbolding zeigt Weitsicht, Anja Middendorf schildert Himmlisch und Carina Heil bietet Geborgenheit. „Wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn er von außen schon so schön aussieht,“ wird dabei etwa Astrid Lindgren zitiert.

Akzente setzen mehrere Solo-Gesänge, die Mandoline zu „Leavin on a Jet Plane“, die Querflöte zu „Hosanna“. Nur einmal schweigt das Keyboard von Carina Flottemesch-Thünker, als sie bei „Wonderful, merciful Savoir“ zum a-cappella aufsteht.

Alle zwei Jahre solle es so ein Konzert geben, in zwei Jahren mit den 13 Musikern des Lokalensembles Cantando und erst in vier Jahren wieder mit Con Brio im Alleingang. Die Spenden der 400 bis 500 Besucher würden im Ort bleiben, gingen an die Freiwillige Feuerwehr und den Förderverein der Grundschule.