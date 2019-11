Bersenbrück. Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Bersenbrück gekommen. Eine 36-jährige Frau prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum und wurde dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Die Bersenbrückerin befuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr Sandbrinks Hofstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ihr dort eine Blutprobe entnommen. An dem verunfallten Opel Vectra entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.