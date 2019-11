Bersenbrück. Jährlich findet eine Übung aller Feuerwehren der Samtgemeinde Bersenbrück statt. Dieses Jahr wurde sie von Alfhausen ausgerichtet und so ertönten am kürzlich die digitalen Funkmeldeempfänger der Feuerwehrleute aus Alfhausen, Ankum und Rieste. Die Meldung lautete, dass am Goldhügel im Bereich der Schutzhütte ein Feuer im Wald ausgebrochen ist.

Umgehend rückten die alarmierten Kräfte zu dieser Übung zum Friesenweg aus. Als die ersten Kräfte aus Alfhausen die Einsatzstelle erreichten, wurden weitere Kräfte aus Bersenbrück, Talge, Kettenkamp und Gehrde zur Unterstützung nachalarmiert.



Im Verlauf der Übung bauten die Feuerwehrfrauen und -männer mehrere Wasserentnahmestellen an einem Teich und zwei Unterflurhydranten auf. Von mehreren Seiten wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet. Die Einsatzstelle teilte sich in zwei Einsatzabschnitte, die die Einsatzleitwagen aus Ankum und Rieste mit den jeweiligen Abschnittsleitern leiteten.

Durch die Schaltung von verschiedenen Funkkanälen konnte eine Trennung und bessere Kommunikation in den Abschnitten gewährleistet werden. In beiden Bereichen wurde Wasser mit Tanklöschfahrzeugen in einem Pendelverkehr zur Einsatzstelle befördert, um es in sogenannte Faltbehälter zu pumpen.

Schlauchleitungen von insgesamt etwa 650 Metern

Diese Faltbehälter wurden genutzt, um das Wasser über weitere Pumpen in den Wald zu den eingesetzten Wasserwerfern und Strahlrohren zu fördern. Da sich die Wasserentnahmestellen nicht in direkter Nähe der Einsatzstelle befanden, mussten Schlauchleitungen von insgesamt etwa 650 Metern verlegt werden, um Wasser aus einem Teich zum Befüllen der Fahrzeuge nutzen zu können, oder es direkt aus einem Hydranten zum Faltbehälter zu leiten. Um zusätzlich Wasser in großen Mengen zur Einsatzstelle zu bringen, unterstützten zwei Landwirte mit Güllefässern, wie es auch im Sommer bei großen Flächenbränden der Fall war. Es waren 140 Feuerwehrleute mit 19 Fahrzeugen im Einsatz. Eingesetzt wurden sieben C-Strahlrohre und zwei Wasserwerfer.

Im Einsatz war ebenfalls die Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr Osnabrück. So konnte sich aus der Luft ein Bild der Einsatzlage gemacht werden.



Dieses ist gerade bei großen Flächenlagen erforderlich, um den Einsatzleiter bei seiner Lageerkundung und Einteilung der Einsatzkräfte zeitsparend zu unterstützen. Die Drohne kann auch mit einer Wärmebildkamera bestückt werden, um eventuelle Glutnester oder auch vermisste Personen ausfindig zu machen.

Die Übung wurde durch den Gemeindebrandmeister Stefan Bussmann, dem Fachdienstleiter Andreas Schulte, der Bürgermeisterin aus Alfhausen Agnes Droste und einem Mitarbeiter des Forstamtes Ankum beobachtet. Bereits vorher wurden der Bezirksförster sowie die Waldbesitzer einbezogen. Waldbrände waren in der Deutschland in den vergangenen Jahren aufgrund der extremen Trockenheit keine Seltenheit. Deshalb kam dieses Einsatzbild für die Feuerwehren als Übungsszenario in Frage.

Im Anschluss wurde die Übung im Feuerwehrhaus Alfhausen diskutiert. Die Feuerwehr Alfhausen bedankte sich für die Unterstützung der Wald- und Teichbesitzer sowie dem Forstamt.