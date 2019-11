Alfhausen/Eggermühlen. Am 11.11. hat auch in der Samtgemeinde Bersenbrück die fünfte Jahreszeit begonnen. Die Karnevalisten stürmten sowohl in Alfhausen als auch in Eggermühlen das jeweilige Rathaus.

Mit vielen jungen Narren stürmte der Alfhauser Karnevalsverein AKV am Montagabend um 18.11 Uhr das Rathaus. Besonders der Kinderelferrat forderte Bürgermeisterin Agnes Droste lautstark auf, den Eingang freizugeben. Die leistete bei der Überzahl nicht lange Widerstand. Prinz Marvin I. (Wehlage) hielt bald den Rathausschlüssel in Händen und zog mit Kinderprinzessin Franziska Greve und Kindersitzungspräsidentin Nele Goda, mit Elferräten, Gardeballett und Schiffsjungen in den Sitzungssaal ein.

Dort werde er hinter verschlossenen Türen die Regierungsgeschäfte neu verhandeln, so der Prinz. Für Jugendarbeit wird er nicht viel Geld ausgeben müssen, denn ausreichend Nachwuchs rückt beim AKV nach. Niko Flottemesch, Julian Fye-Sudendorf und Jens Goda sind neu im Elferrat. Alina Geers ist das neue Funkemariechen und Dominik Große-Starmann und Maximilian Limberg sind die neuen Schiffsjungen.

Präsident gibt Amt ab

Nach elf Jahren Regentschaft wird Präsident Andreas Terheide sein Amt abgeben. Sein Nachfolger wird bei den Galasitzungen am 30. Januar und am 1. und 2. Februar 2010 bekanntgegeben. Die Sitzungskarten werden wie in den Vorjahren auf dem Weihnachtsmarkt verkauft.

In der Überzahl waren die Narren auch in Eggermühlen und eroberten das Machtzentrum der Gemeinde recht unkompliziert. Mit großem Aufgebot hatte sich der Elferrat der Kolpingkarnevalisten dem Rat der Gemeinde vor deren Amtssitz gegenübergestellt. Am traditionellen Stichtag, dem 11. 11. hieß es wieder: „Eure Zeit ist abgelaufen und nun übernehmen wir“.



Nachdem Sitzungspräsident „Freggel“ Frerker den Ratsmitgliedern mit frisch gebackenen Martinsgänsen den Gaumen wässrig gemacht hatte, setzte er mit seinen Kollegen zum Sturm auf die Regierungsbastion an. Bürgermeister Markus Frerker gab nach einigen hochprozentigen Gaben schließlich klein bei. Die Zusicherung des Karnevalspräsidenten, alles in der fünften Jahreszeit richtig zu machen, sah der Rat als überzeugendes Argument.