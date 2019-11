In Bersenbrück soll es wie 2015 eine Party nach Weihnachten geben. Foto: Björn Thienenkamp

Bersenbrück. Der „dritte Weihnachtstag“ ist gerettet: In Bersenbrück soll es am 27. Dezember wieder eine Weihnachtsparty geben. Doch zunächst dürfen sich die Stadtbewohner auf das „Anglühen am 21. November freuen. Und die Glühweinparty mit der Weihnachtsbäckerei wird auf den vierten Advent verlegt in ein größeres Festzelt im Klostergarten.